Die NordLB hat PSA nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber das Kursziel auf 20 Euro belassen. Das Geschäftsjahr 2018 des Autokonzerns sei durch Sondereffekte bestimmt gewesen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung stärkeren Gegenwindes in den nächsten Quartalen hat der Analyst die Aktie abgestuft./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 10:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 10:36 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-02-26/13:06

ISIN: FR0000121501