Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie



- Die Großfamilie Wollny wächst: Calantha bringt Baby Cathaleya zur Welt - Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



Der Umzug der Großen in den Anbau rückt stetig näher, doch die Bäder sind immer noch nicht fertig. Die Großfamilie versucht mit vereinten Kräften, das Bauprojekt abzuschließen. Außerdem bekommt Calantha ihr Baby! Mama Silvia ist bei der Geburt dabei und steht ihrem Schützling zur Seite.



Familienhaupt Silvia ist in großer Sorge, denn der Zustand von Lebensgefährte Harald hat sich verschlechtert. Er muss erneut operiert werden. Kurze Zeit später ist aber klar: Harald hat alles gut überstanden. Wird er das Krankenhaus vor Weihnachten noch verlassen dürfen?



Der Anbau am Wollny-Haus steht kurz vor seiner Fertigstellung. Doch hier und da fallen wieder kleine Bauarbeiten an. Zusätzlich müssen Sylvana, Flo und Lavinia aus ihren ehemaligen Wohnungen raus, weil sie diese bereits gekündigt haben. Mit geballter Wollny-Power geht der Umzug voran.



Calantha bereitet ihren Liebsten erneut Sorgen, da sie wegen Komplikationen wieder ins Krankenhaus muss. Kurze Zeit später ist es soweit: Das Baby wird per Kaiserschnitt geholt. Calantha ist enorm aufgeregt, doch Elffachmama Silvia steht ihrem Sprössling zur Seite und ist bei der Geburt mit dabei.



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II.



