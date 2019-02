Das neue Baukindergeld droht nach Einschätzung von Volks- und Raiffeisenbanken sein Ziel zu verfehlen. Ob die staatliche Förderung "zu einer Entspannung am Wohnungsmarkt beiträgt, darf bezweifelt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes, Ralf W. Barkey, am Dienstag in Frankfurt. Nur knapp 10 Prozent der Mitgliedsbanken erwarteten laut einer Umfrage, dass das Baukindergeld zu mehr Wohnraum in der jeweiligen Marktregion führe. "Gleichzeitig beurteilt ein Fünftel der Befragten die Versorgung mit Wohnraum als schlecht oder sehr schlecht".

Das gelte vor allem für die Metropolen mit sehr hoher Nachfrage. Dort könnten Verkäufer einfach die Preise erhöhen und auf diese Weise das durch die staatliche Förderung zusätzlich verfügbare Geld abschöpfen.

"Besser wären nach meiner Auffassung zielgenaue Maßnahmen zur Stärkung ländlicher Regionen. Damit könnte man jungen Familien Anreize bieten, dort zu leben und zu arbeiten", argumentierte Barkey.

Angeheizt wird die Immobiliennachfrage nach seiner Einschätzung auch von der Flucht von Anlegern in Betongold. Klassische Sparformen wie Festgeld oder Sparbuch werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab. "Die Menschen tun sich noch schwer damit, neben Immobilien auf andere ertragreiche Formen der Geldanlage wie Aktien oder Fonds auszuweichen", erläuterte Barkey.

Im Kundengeschäft blieben die Volks- und Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet auf Wachstumskurs: Die Einlagen erhöhten sich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf 335,4 Milliarden Euro, das Kreditvolumen stieg um 6 Prozent auf 294,3 Milliarden Euro.

Der Genossenschaftsverband mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt vertritt die Interessen von insgesamt rund 2800 Genossenschaften - darunter etwa 400 Kreditgenossenschaften - in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg./mar/DP/stw

