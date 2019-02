Der Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1362 US-Dollar. Sie notierte damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1355 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund weitete am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag aus. Die britische Premierministerin Theresa May will Berichten zufolge eine Revolte in ihrer Partei mit der Aussicht auf eine Verschiebung des EU-Austritts abwenden. Demnach will May den Abgeordneten die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einer "kurzen Verlängerung" der Austrittsfrist anbieten, sollte sie bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen erneut scheitern. Noch am Montag hatte May erklärt, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest.

Das Pfund stieg zum Euro zeitweise bis auf 1,1644 Euro. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2017. Zum US-Dollar erreichte das Pfund mit 1,3238 Dollar vorübergehend den höchsten Stand seit Oktober 2018. Zuletzt gab das Pfund aber einen kleinen Teil seiner Gewinne wieder ab. Bereits am späten Montagabend hatte die britische Währung spürbar zugelegt.

Am Dienstag stehen außerdem noch zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA auf dem Plan. Darüber hinaus wird US-Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem amerikanischen Senat absolvieren./jsl/jkr/jha/

