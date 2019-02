Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Türkei geht langsam zurück, lag zuletzt aber noch immer bei über 20% p.a., so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Notenbank habe daher trotz wachsendem politischen Druck seitens des Staatspräsidenten die Leitzinsen (derzeit bei 24%) nicht gesenkt. Postwendend habe das türkische Parlament Präsident Erdogan weitreichende neue Befugnisse "für den Fall negativer Entwicklungen, die das gesamte Finanzsystem erfassen könnten" gewährt. Zugleich habe der Staat damit begonnen, Lebensmittel in staatlichen Märkten weit unter den gängigen Marktpreisen zu verkaufen, um der galoppierenden Teuerung entgegenzuwirken. Denn die Lebensmittelpreise würden noch schneller als das allgemeine Preisniveau klettern - um mehr als 30% p.a. im Januar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...