Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dr. Hönle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von UV-Anlagen für die Industrie dürfte 2019 etwa in der Mitte seiner Ebit-Zielspanne von 22 bis 30 Millionen Euro landen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-02-26/13:11

ISIN: DE0005157101