Der Abwärtstrend hat sich eindeutig gewandelt. Die Aktie hat den Aufwärtstrend noch nicht bestätigen können, doch allem Anschein nach wird sie den gesetzten Widerstand von 52 € bald erreichen. Die Unterstützung vom 07.12.2018 (38 €) ließ den Wert erheblich an Höhe gewinnen und der SMA (38) rutschte unter den Kurs. Der RSI (14) befindet sich in der neutralen Zone. Er hatte den Extremwert nur kurzfristig überboten und sank in der Zwischenzeit erneut ein.

Der 4-Stundenchart unter der Lupe!

