Aktie im Fokus - Fresenius Medical Care: Gut gestartet ist das Unternehmen Fresenius ...

Gut gestartet ist das Unternehmen Fresenius Medical Care in das Jahr 2019, dies zeigen die veröffentlichten Zahlen vom letzten Donnerstag. Auch am Freitag konnte der Kurs den Aufwärtstrend der letzten Tage fortsetzen, der Tagesgewinn betrug 1,41 Prozent. Damit beginnt die Aktie wohl die am 17. Oktober 2018 gerissene Kurslücke zu schließen.

Da die Schließung erst bei rund 84,74 Euro vollzogen wäre, ergäbe sich hier vom derzeitigen Niveau ein beachtliches Aufwärtspotential. Fällt die Aktie dagegen wieder unter die 200-Tage-Linie (EMA-Basis), dann könnten die Chancen eher auf der Shortseite zu suchen sein. Aktuell verläuft der wichtige gleitende Durchschnitt bei 72,91 Euro.

