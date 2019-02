Der Tageschart verrät bereits den neu eingeschlagenen Kurs der Allianz Aktie. Ein Aufwärtstrend ist nun nicht mehr zu leugnen. Das nächste Ziel liegt in nicht allzu großer Entfernung mit 198 € und die Unterstützung von 182 € lässt den Kurs nur noch rasanter in die Höhe steigen. Das Kaufsignal 18.02.2019 und das gestrige wirken den aufeinanderfolgenden Verkaufssignalen am Ende des Vorjahres entgegen. Der RSI (14) befindet sich aktuell in der überkauften Zone.

Es geht steil nach oben!

Der ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...