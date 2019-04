Daimler steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Auf der Hauptversammlung am 22. Mai soll die neue Konzernstruktur von den Aktionären abgesegnet werden. Zudem wird Daimler-Chef Dieter Zetsche den Vorstandvorsitz an Ola Källenius übergeben. Källenius hat viel Arbeit vor sich. Das wird sich an den Zahlen für das erste Quartal ablesen lassen, die Daimler am kommenden Freitag vorlegen wird.

