Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 71,70 auf 55,40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat kürzte die Schätzungen für französische Großbanken der Jahre 2019 und 2020. Gründe dafür seien die weltweite Konjunkturabschwächung und die wohl erst später als erwartet steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-02-26/13:16

ISIN: FR0000131104