Die Schweizer Großbank UBS hat Caterpillar von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 154 auf 125 US-Dollar gesenkt. Der Gewinn je Aktie des US-Baumaschinenherstellers dürfte 2020 zurück gehen, schrieb Analyst Steven Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwartet, dass 2019 ein Großteil der Endmärkte von Caterpillar den Höhepunkt erreichen wird, was im Jahr darauf für Druck auf die Umsätze und Margen sorgen sollte. Dies sei im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist. Die Konsensschätzungen dürften daher innerhalb der nächsten 12 Monate sinken./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 04:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-02-26/13:26

ISIN: US1491231015