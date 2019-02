Theale, UK (ots) - Suite à son rachat par RUAG en janvier 2017, Clearswift annonce des résultats financiers records pour l'exercice fiscal clos en décembre 2018 . L'entreprise a déclaré des revenus récurrents annuels (ARR) de 25 millions de livres Sterling* et des marges EBITDA de 30%. Ces résultats ont été renforcés par une augmentation de 10% des réservations (prises de commandes) sur la même période.



Clearswift a annoncé des niveaux de revenus ARR en croissance constante dynamisés par la croissance profitable de ses produits phares avec un impressionnant taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11% au cours des 3 dernières années. Ceci est directement lié à l'accélération des ventes de sa suite de prévention des fuites de données récompensée à maintes reprises et notamment plébiscitée dans le Gartner Magic Quadrant consacré à la Prévention des fuites de données (DLP) ainsi que dans le rapport sur la prévention DLP publié par Forrester Wave et autres études réalisées par des analystes de confiance. En raison de fuites de données rapportées qui ont battu des records en 2018 et du renforcement de la réglementation sur la protection des données, Clearswift a étoffé sa position de conseiller et de fournisseur de confiance de solutions de pointe qui permettent de prévenir les cybermenaces avancées et de protéger les informations critiques circulant sur les principaux canaux de collaboration métier numériques.



Pour sa part, le PDG de Clearswift Heath Davies déclare: « Je suis très satisfait des résultats de l'entreprise. Les importants investissements humains réalisés en interne pour renforcer l'expertise de l'entreprise nous ont permis de fournir des solutions supérieures aux clients afin de les aider à protéger leurs informations les plus sensibles contre les cybermenaces actuelles. »



Plus de 70 % des clients Clearswift sont des organisations avec une infrastructure nationale critique, qu'il s'agisse de conglomérats de défense ou d'organismes gouvernementaux, toutes ayant besoin des solutions de cybersécurité les plus performantes.



Et Heath Davies d'ajouter que « le développement de notre suite technologique est piloté par la demande de nos clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients du monde entier pour comprendre leurs défis métiers et également les informer de l'évolution du paysage des menaces et de la réglementation à laquelle ils doivent se conformer. »



