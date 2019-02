BARCELONA, ein in Kalifornien ansässiger Hersteller von Augmented-Reality (AR)-Brillen, hat heute ein neues, hochmodernes Design für das Flaggschiffprodukt des Unternehmens im Bereich von AR-Wearables, das Modell Oculenz, bekanntgegeben. Die neue Ästhetik wurde vom preisgekrönten Produktdesignteam von Karten Design mitentwickelt und wird auf dem Mobile World Congress in Barcelona, der weltweit größten Messe für Mobilgeräte und Wearables, vorgestellt.



Die neu gestaltete, hochinnovative AR-Brille mit der Bezeichnung Oculenz AR von Ocutrx ist flach und leichter (200 Gramm/0,20 kg) als die HoloLens 2 (566 Gramm/0,56 kg) und verfügt über schwebende Gläser, die ein helles, uneingeschränktes Sichtfeld bieten, das mit einer einzigartig breiten Projektionsfläche für die integrierten Mikrodisplays einhergeht - ideal für anspruchsvolle medizinische Anwendungen, industrielle Umgebungen und die Verwendung durch Verbraucher. Als ersten Markt fokussiert das Unternehmen auf Patienten mit Makuladegeneration und anderen Sehstörungen.

Ocutrx ist das erste Head-Up AR-Unternehmen, das Eye-Tracking und Mobilfunkkonnektivität vollständig in sein Headset-Design integriert. Die Oculenz AR-Brille verfügt über Eye-Tracking-Kameras und eine IR-Beleuchtung, die in einen optimierten Nasensteg integriert sind, der eine klare Sichtlinie für das Auge bietet, ohne das Sichtfeld des Benutzers einzuschränken. Durch dieses Design mit zentralisierten Bauteilen kann die Oculenz leicht an verschiedene Augmented-Reality-Anwendungen angepasst werden.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Karten Design) an unserem brandneuen AR-Brillenmodell, der Oculenz mit integriertem Eye-Tracking. Dieses neue Design für ein AR-Wearable mit Mobilfunkverbindung ist nicht nur ein Fortschritt für Ocutrx, sondern für die gesamte Branche für AR-Wearables", sagte Michael H. Freeman, CEO/CTO von Ocutrx. "Zum Beispiel kann ein Chirurg im Operationssaal jetzt von dem federleichten, neu konzipierten Kopfband profitieren, das auch längere Zeit komfortabel zu tragen ist und das Headset sicher hält - auch, wenn sich der Arzt während der Operation zur 3D-Visualisierung nach vorne beugt. Darüber hinaus bietet das intuitive Flip-Up-Display in industriellen Einsatzumgebungen Schutz während des Nichtgebrauchs."

Die AR-Brille Oculenz ist für Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) von besonderem Wert. Das von herkömmlichen Brillen inspirierte Design hilft, das Stigma zu mildern, das für gewöhnlich mit dem Tragen medizinischer Geräte einhergeht. Zusätzlich hilft eine getönte obere Linse dabei, die in der Brille eingebetteten SLAM-Sensoren und 4K-Kameras optisch zu verdecken. Das Headset liegt vorn und hinten auf dem Schädel auf und ermöglicht so Komfort auch bei längeren Tragezeiten. Darüber hinaus ist die Brille mit einer Funktion zum Einstellen des Auflagedrucks am hinteren Kopfpolster ausgestattet, um eine einfache und intuitive Größenanpassung zu ermöglichen.

"Bei Karten Design schaffen wir außergewöhnliche Erfahrungen im Gesundheitswesen, indem wir die Bedürfnisse von Verbrauchern, Patienten, Pflegekräften und Klinikern verstehen", sagte Stuart Karten, President/Gründer von Karten Design. "Wir wollten, dass das Design der Oculenz Patienten auf emotionaler Ebene inspiriert, um bessere Gesundheitsergebnisse zu erzielen. Wir haben daran gearbeitet, die Technologie von Ocutrx in ein attraktiveres Produkt umzuwandeln, mit dem Menschen ihre Sehschwäche effektiv korrigieren und gleichzeitig die Technologie und das Kerndesign für Anwendungen in verschiedenen Branchen nutzen können."

Jordan Boss, der leitende Produktingenieur für Ocutrx, der eng mit dem Team von Karten Design zusammengearbeitet hat, um das anspruchsvolle Design zu erstellen, sagte: "Als Vertreter der Generation Y sehe ich, dass AR-Bildschirme der vierten Generation für unsere Generation bald ebenso allgegenwärtig sein werden wie das Smartphone für die vorangegangene Generation. Mit Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität und diesem benutzerfreundlichen Design, das sich bequem tragen und leicht benutzen lässt, wird die Oculenz das "Smartphone der Zukunft" - und ersetzt Smartphones genauso, wie diese zuvor kabelgebundene Festnetztelefone und Flip-Telefone ersetzt haben."

Der MWC Barcelona (ehemals Mobile World Congress) vereint die neuesten Innovationen und Spitzentechnologien von mehr als 2.400 führenden Unternehmen mit einem hochkarätigen Konferenzprogramm, bei dem die Visionäre von heute zusammenkommen, um über die brandaktuellsten Themen zu sprechen, die die Branche beeinflussen.

