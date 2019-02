München (ots) -



Amazon feiert eine Woche voller Entertainment-Angebote für alles, was den Fernsehabend episch macht: Darunter exklusive Deals für Filme und Fernsehserien im digitalen Shop sowie DVDs, TV-Geräte, Heimkino-Systeme und Lebensmittel



- Zur Feier des Grimme Preises für die Prime Original Serie BEAT können alle Amazon-Kunden die Serie während der Popcorn-Woche auch ohne Prime Mitgliedschaft streamen



Kurz, nachdem in Hollywood bei den 91. Academy Awards die größten Filmstars ausgezeichnet wurden, kündigt Amazon eine Aktionswoche voller besonderer Angebote für Top-Filme und mehr an: Vom 1. März bis zum 10. März veranstaltet Amazon seine erste Popcorn-Woche. Während dieser zehntägigen Aktion haben Kunden Zugriff auf viele Sonderangebote aus zahlreichen Entertainment-Produktkategorien, wie z.B. digitalen Filmen zum Kaufen und Leihen, DVDs, TV-Geräte und Heimkino-Systeme. Für eine Woche voll epischen Entertainments können Kunden sogar ihren Vorrat an Snacks und Getränken auf Amazon.de auffüllen.



Während der Popcorn-Woche können sich Kunden auf exklusive Angebote freuen, darunter bis zu 30 Prozent Preisnachlass auf DVDs von preisgekrönten und beliebten Filmen. Amazon-Kunden erhalten außerdem bis zu 50 Prozent Rabatt auf Filme und Serien beim Kauf als digitale Variante. Um das perfekte Setup für einen spektakulären TV-Abend oder ein gelungenes Heimkino-Erlebnis zu schaffen, hält Amazon auch hier zahlreiche Rabattaktionen bereit: bis zu 40 Prozent auf TV-Geräte, bis zu 30 Prozent auf Projektoren, bis zu 40 Prozent auf Soundbars sowie bis zu 35 Prozent auf Snacks, Getränke und Kaffee. Das ist noch nicht alles: Jeden Tag wird ein Bestseller-Filmtitel reduziert angeboten. Die Kunden haben hier die Möglichkeit zwischen dem Kauf der vergünstigten digitalen oder der Blu-ray-Version zu wählen. Prime-Mitglieder erhalten zudem die Gelegenheit, digitale Bestseller-Filme für nur 99 Cent und damit bis zu 80 Prozent günstiger zu leihen.



Darüber hinaus gibt Amazon der Popcorn-Woche den richtigen BEAT - wie die Jury erst heute bekannt gab, gewinnt die deutsche Prime Original Serie den begehrten Grimme Preis. Amazon stellt die Serie aus diesem Anlass während der Popcorn-Woche für alle Amazon-Kunden zum Streaming zur Verfügung.



"Wir sind uns bewusst, dass verschiedene Kunden unterschiedliche Vorlieben in Sachen Unterhaltung haben. Amazon ist der ideale Ort, um genau das zu finden, was einem gefällt", sagte Pedro Huerta, Direktor Amazon Media, Deutschland. "Die Popcorn-Woche bietet Kunden all die Unterhaltung, die sie lieben und mehr zu attraktiven Preisen."



Die Popcorn-Woche beginnt am 1. März und endet am 10. März. Täglich sind neue Angebote und Deals verfügbar. Weitere Informationen zum Unterhaltungsangebot der Aktionswoche finden Sie unter www.amazon.de/popcorn.



