VW will seine Nutzfahrzeugsparte TRATON noch vor Ostern in Stockholm und Frankfurt an die Börse bringen. Gestern präsentierte die VW-Tochter ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr: Der Umsatz legte um 6 % auf 25,9 Mrd. € zu. Der operative Gewinn stieg sogar um satte 13 % auf 1,7 Mrd. €. Parallel verbesserte sich die operative Umsatzrendite um 0,4 Prozentpunkte auf 6,4 %. Mit diesen Zahlen dürfte TRATON-Chef Andreas Renschler bestens gerüstet sein für sein Werben um institutionelle Ankerinvestoren. Große Ziele hat sich die VW-Tochter dabei gesetzt. TRATON will der "Global Champion der Transportbranche" werden und den Transport für künftige Generationen ganz neu erfinden. Wir empfehlen erst einmal: Wer zeichnen kann, sollte auf jeden Fall zugreifen.



