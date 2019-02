Yura Corporation: Erster südkoreanischer Lizenznehmer von WiTricity

WiTricity, Branchenpionier auf dem Gebiet kontaktloser Energieübertragung, hat ein Lizenzpaket an die Yura Corporation verkauft. Yura ist ein südkoreanischer Automobilzulieferer und stellt unter anderem Komponenten für Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb sowie Verbrennungsmotor her. Die Technologie von WiTricity ermöglicht es Yura, kontaktlose Ladesysteme für Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten.

"Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt stetig und das weltweit. Südkorea ist ein wichtiger Markt, um Elektrofahrzeuge weiterzuentwickeln und zu produzieren. Dass Yura sich für unser System entschieden hat, bestätigt, wie ausgereift die Technologie von WiTricity ist und wie weit wir die Ratifizierung eines Standards mit vorangetrieben haben. Wir freuen uns, mit Yura einen starken Partner gewonnen zu haben", sagt Alex Gruzen, CEO von WiTricity. "Wir ermöglichen ein effizientes und bequemes Aufladen und tragen so dazu bei, dass Elektrofahrzeuge am Markt immer mehr Anklang finden können."

"WiTricity ist am Markt für kontaktloses Laden das Unternehmen, das am meisten Erfahrung und Know-how hat. Um zukünftig kontaktlose Ladesysteme bauen zu können, vertrauen wir der Technologie von WiTricity", sagt Yong Kyu Roh, Executive Vice President und Chief Technology Officer von Yura.

Das Ladesystem DRIVE 11 von WiTricity liefert 11 kW Leistung und ist genauso schnell und effizient wie die meisten herkömmlichen Plug-In-Ladesysteme. Teilweise ist die kontaktlose Lösung bei der Energieübertragung einer Ladestation mit Stecker sogar überlegen. Aktuell arbeiten Standardisierungsgremien an einem globalen technischen Standard für das kontaktlose Laden. An der Etablierung von Standardlösungen ist WiTricity aktiv beteiligt.

Über WiTricity

WiTricity stellt Technologie bereit, die kontaktlose Energieübertragung mittels Magnetic-Resonance ermöglicht. Das Unternehmen besitzt auf diesem Gebiet hohe Expertise und bietet Halbleiter, ein starkes Patentportfolio sowie eine umfangreiche Sammlung von Referenz-Designs an. WiTricity arbeitet mit innovativen Unternehmen zusammen, um die eigene Technologie in neu entwickelte Produkte und Lösungen zu integrieren. Mit einer wachsenden Anzahl globaler Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Automotive, Medizintechnik und in der Industrie hat sich das Unternehmen als Marktführer bei der kontaktlosen Energieübertragung etabliert.

Über Yura Corporation

Yura Corporation specializes in designing, developing, and manufacturing automotive parts including wiring harnesses and electronics modules. Yura Corporation is a technology-oriented company with a long history in the Korean automotive market. With technical knowledge dating back to 1970, Yura has continued development in these core technologies.

Yura Corporation's launch into the Chinese market in 2002 began the company's globalization including the Asian, European, and North American automotive markets. Today, with a network of 20 corporations and 46 business sites in 14 countries, the company has solidified its position as a global specialist in the automotive components market.

Today, Yura Corporation's capabilities have expanded into the eco-friendly automotive market to include high voltage connectors, high voltage junction blocks, and charging couplers. In preparation for the fourth Industrial Revolution, Yura Corporation is accelerating development of key technologies needed for eco-friendly (electric), autonomous, and connected automobiles to become a leader in the market.

