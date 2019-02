CompuGroup Medical SE: Vorstand der CompuGroup Medical SE schlägt Dividendenerhöhung auf 0,50 EUR vor DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Dividende CompuGroup Medical SE: Vorstand der CompuGroup Medical SE schlägt Dividendenerhöhung auf 0,50 EUR vor 26.02.2019 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schlagwort(e): Dividende Vorstand der CompuGroup Medical SE schlägt Dividendenerhöhung auf 0,50 EUR vor Koblenz, 26. Februar 2019 - Der Vorstand der CompuGroup Medical SE, Koblenz, ISIN: DE0005437305, hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende auf 0,50 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,35 EUR). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll der Gewinnverwendungsvorschlag nach Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2018 der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Die endgültige Entscheidung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018 ist der Hauptversammlung vorbehalten, die für den 15. Mai 2019 geplant ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: CompuGroup Medical SE Investor Relations Maria Trost 21 56070 Koblenz T: 49 (0) 261 8000-6200 F: 49 (0) 261 8000-3200 Ansprechpartner: Herr Christian B. Teig, Finanzvorstand 26.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781221 26.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005437305 AXC0222 2019-02-26/14:04