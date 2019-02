Augsburg (www.fondscheck.de) - Die Augsburger Discover Capital GmbH, als Spezialist im Bereich des Stockpicking für europäische Nebenwerte und Initiator der bekannten SQUAD Fondsfamilie, feierte am vergangenen Wochenende ihr 15-jähriges Firmenjubiläum, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...