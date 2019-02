Transaktion schafft weltweites Leistungszentrum für Innovationen in der Branche für temperaturgesteuerte Logistik

Lineage Logistics ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit innovativste und bewährteste Anbieter von Lösungen für temperaturgesteuerte Logistik, hat heute die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung zur Übernahme von Preferred Freezer Services ("Preferred") bekanntgegeben. Preferred ist ein weltweites Netzwerk aus modernsten, temperaturgesteuerten Lagerhallen. Diese Transaktion bedeutet einen bedeutenden Meilenstein für die Branche für temperaturgesteuerte Logistik. Die Kunden können jetzt von den zusätzlichen Ressourcen von zwei der innovativsten Unternehmen der Branche profitieren. Gemeinsam hoffen beide Unternehmen, dass sie einen neuen Standard für die globale Präsenz und für technische Verbesserungen für ihre Kunden setzen können. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Preferred als Teil der Konzernfamilie von Lineage begrüßen können", sagte Greg Lehmkuhl, President und Chief Executive Officer von Lineage. "Wenn wir das erstklassige Führungsteam, die umfassende Branchenerfahrung und das Netzwerk strategisch platzierter Anlagen in unser Unternehmen integrieren, können wir erstklassige Serviceangebote für die Kunden weltweit liefern. Lineage befindet sich jetzt in besserer Position als je zuvor, um den Bedarf der Lebensmittelkäufer auf wirklich globaler Ebene zu erfüllen und deren Erwartungen noch zu übertreffen."

Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengeführte Firma über temperaturgesteuerte Ressourcen von 1,3 Milliarden Quadratfuß in 200 Anlagen verfügen. Ihre globale Präsenz wird Nordamerika, Europa und Asien umfassen. Gegenwärtig ergänzen sich die Immobilien und Kunden von Lineage und Preferred jeweils äußerst gut. Die Zusammenführung bedeutet damit eine strategische Erweiterung auf neue Märkte und neue Serviceangebote.

"Der Beitritt zu Lineage wird den Kundenservice bei Preferred auf eine neue Stufe heben, denn so wird unsere globale Präsenz erweitert, während unsere Ressourcen für Innovationen ebenfalls deutlich ausgeweitet werden", sagte John Galiher, Chief Executive Officer von Preferred. "Ich bin ungeheuer stolz auf das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, und auf die langjährigen Kundenbeziehungen, die wir seit der Gründung von Preferred Freezer Services im Jahr 1989 gepflegt haben. In Lineage haben wir den idealen Partner gefunden, und ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Greg sowie mit den Teams von Lineage und Bay Grove, wenn wir unserem erweiterten Kundenstamm die besten Services und Ressourcen der Branchen anbieten."

Durch diese Transaktion wird sich die Fähigkeit von Lineage erhöhen, in Technologien der nächsten Generation zu investieren und gleichzeitig mittels des gemeinsamen geistigen Eigentums beider Firmen neue Fortschritte zu machen. Zusammen werden es diese erweiterten Ressourcen Lineage ermöglichen, seinem erweiterten Kundenstamm beispiellose operative Effizienz und Energieeffizienz zu bieten. Nach dem Zusammenschluss wird Lineage über 17 automatisierte Anlagen mit über 800.000 automatisierten Palettenpositionen verfügen, darunter zwei der größten automatisierten Anlagen der Welt. Zudem wird das Unternehmen eine Beschleunigungsstrategie haben, mit der die durchdachtesten automatisierten Lösungen zur Erfüllung der ständig wachsenden Kundennachfrage und Komplexität geliefert werden können.

"Wir haben das eindrucksvolle Wachstum und die Innovationen von Preferred unter Johns Führung seit dem Start von Lineage verfolgt und wussten schon immer, dass die Verbindung dieser beiden Unternehmen zur Realisierung unserer Vision beitragen würde, zum dynamischsten Unternehmen der Branche im Bereich temperaturgesteuerte Logistik zu werden", kommentierte Kevin Marchetti, Mitgründer und Managing Partner von Bay Grove, der primären Investitionsgesellschaft hinter Lineage. "Diese Transaktion wird Lineage die globale Präsenz und die Ressourcen für Innovationen verschaffen, die in das nächste Kapitel des Wachstums des Unternehmens einfließen werden. Wir sind begeistert, dass wir Preferred jetzt mit an Bord haben."

"Ich möchte John und dem gesamten Team von Preferred für ihre unglaubliche Partnerschaft danken", sagte Peter Lamm, Managing Director von Fenway Partners, dem Eigenkapitalpartner und Eigentümer von Preferred. "Preferred hat unter der Leitung des Führungsteams eine unglaubliche Plattform aufgebaut, und im Namen von Fenway Partners kann ich sagen, dass ich stolz bin, das anhaltende Wachstum des Unternehmens im Laufe des vergangenen Jahrzehnts unterstützt zu haben. Wir wünschen beiden Unternehmen viel Erfolg als zusammengeführte Firma."

Im Rahmen der Transaktion wurde von den bestehenden Investoren Stonepeak Partners und D1 Capital Partners beachtliches neues Eigenkapital eingebracht.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich Lineage sowohl durch Übernahmen als auch durch organisches Wachstum in raschem Tempo weiterentwickelt. Die Übernahme von Preferred durch das Unternehmen baut auf der langen Erfolgsgeschichte des Unternehmens bei der Integration sich ergänzender Unternehmen in sein Portfolio auf. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Zulassungen.

Morgan Stanley Co. LLC fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater für Lineage, und Latham Watkins LLP fungierte als Rechtsberater für Bay Grove und Lineage. Die UBS Investment Bank fungierte als Finanzberater für Preferred, und Ropes Gray LLP fungierte als Rechtsberater.

Über Lineage Logistics: Lineage Logistics ist der branchenführende Innovator für temperaturgesteuerte Lieferketten und Logistik. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität deren temperaturgesteuerter Lieferkette zu schützen. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als Data-Science-Unternehmen Nr. 1 in die von der Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

Über Bay Grove: Bay Grove ist eine Gesellschaft für vorrangige Investitionen, die auf Partnerschaften mit starken Führungsteams für Investitionen und den Aufbau langfristiger Plattforminvestitionen spezialisiert ist. Seit 2008 hat Bay Grove Lineage Logistics über Übernahmen und Investitionen aufgebaut, die in Zusammenarbeit mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt wurden. Die Firma verfügt über umfassende Erfahrung in der Lager- und Logistikbranche und möchte auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren vornehmen. Bay Grove hat seinen Sitz in San Francisco. (www.bay-grove.com)

Über Preferred Freezer Services: Preferred Freezer Services mit Hauptsitz in Chatham, New Jersey, konzentriert sich auf Planung, Bau und Betrieb modernster Lagerhallen in den USA und in Asien. Preferred Freezer Services ist aus einer einzigen Anlage im Jahr 1989 auf 39 Standorte in den USA angewachsen und wächst weiterhin. Preferred Freezer Services betreibt Standorte in den USA mit Anlagen in New York New Jersey, Kalifornien, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania, Texas, Virginia und dem Bundesstaat Washington State sowie weitere internationale Standorte in China und Vietnam. (www.preferredfreezer.com)

Über Fenway Partners: Fenway Partners, LLC, ist eine Eigenkapitalgesellschaft des mittleren Marktsegments, die in profitable Unternehmen mit signifikantem Aufwärtspotential investiert. Fenway hat sich einen guten Ruf für seinen praxisorientierten Ansatz bei der Unterstützung seiner Portfoliounternehmen erarbeitet, mit Schwerpunkt auf Firmen für wertsteigernden Vertrieb und Konsumartikel. (www.fenwaypartners.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190226005667/de/

Contacts:

Megan Hendricksen

Lineage Logistics

949.247.5172

mhendricksen@lineagelogistics.com

Stefanie Kraus

Preferred Freezer Services

973.820.4047

skraus@preferredfreezer.com