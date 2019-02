Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 4080 Pence belassen. Die Daten einer klinischen Studie der Phase III zu "Lynparza" gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs seien zwar positiv gewesen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Wachstumsausblick des Pharmakonzerns bleibe aber eine Herausforderung, was in den Konsensschätzungen nicht adäquat berücksichtigt sei. Zudem seien die Erwartungen an die Medikamentenpipeline zu hoch./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-02-26/14:15

ISIN: GB0009895292