Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfeiffer Vacuum nach vorläufigen Jahreszahlen von 125,00 auf 129,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Vakuumpumpenspezialist habe sich 2018 insgesamt gut geschlagen, doch 2019 werde herausfordernd, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf eine gewisse Kundenzurückhaltung bei den Aufträgen im ersten Halbjahr dürfte in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung folgen. Den neuen fairen Wert der Aktie begründete der Experte mit seinen leicht angepassten Schätzungen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 12:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 13:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-26/14:19

ISIN: DE0006916604