ad pepper media International N.V.: ad agents gewinnt Bing Rising Star Award ad agents gewinnt Bing Rising Star Award DGAP-News: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges ad pepper media International N.V.: ad agents gewinnt Bing Rising Star Award ad agents gewinnt Bing Rising Star Award 26.02.2019 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Als einzige deutsche Agentur ging die ad agents GmbH, Teil der ad pepper media Gruppe, ins Rennen um den Bing Rising Star Award - und sicherte sich in Amsterdam prompt die begehrte Trophäe. Den Rising Star Award vergab die Microsoft-Suchmaschine im Rahmen der Regional Bing Partner Awards in Amsterdam. ad agents bestach als aufstrebender Agenturpartner im EMEA-Raum mit überdurchschnittlichem Engagement und einem produktiven Austausch mit Bing. Ausschlaggebend für die Jury-Entscheidung war aber vor allem das signifikante Wachstum, das ad agents im vergangenen Jahr über Bing realisierte. Carsten Rauh (Sales Director Germany) betonte in seiner Laudatio, ad agents habe sich als großartiger Partner erwiesen, der Advertiser, Toolprovider und Bing zusammenbringt, um die maximale Effizienz aus Bing Ads zu kitzeln. Zudem verfüge das komplette SEA-Team der ad agents über die "Bing Ads Professional Accreditation", lobte Rauh. Auf der Shortlist waren neben ad agents internationale Kandidaten aus Schweden, Italien, UK und der Schweiz gelistet. Umso glücklicher zeigte sich ad agents Geschäftsführer Dirk Lajosbanyai über den Award-Gewinn: "Wir sind stolz auf unser Team, das im vergangenen Jahr einen super Job gemacht hat. Wir sind auf einem sehr guten Weg und sehen den Bing Award als Belohnung, aus der wir weitere Motivation ziehen." Gemeinsam mit Wolfgang Schilling nahm er den Rising Star Award auf der feierlichen Zeremonie in Amsterdam entgegen. Performance Media Experten aus mehr als 10 Ländern waren zusammengekommen, um die Teams und Partner zu ehren, die die kreativsten und effektivsten Leistungen in der Search- und Performance-Industrie im vergangenen Jahr erbrachten. Axel Steinman, VP of EMEA Advertising Sales, war begeistert über die Entwicklung im vergangenen Jahr: "Es gab noch nie eine aufregendere Zeit in der Suchmaschinenwerbung, da sich Marketingspezialisten aus der gesamten Branche nicht nur immer tiefer mit Search auseinandersetzen, sondern auch immer neue Grenzen für die Content-Qualität und die Tiefe ihres Engagements mit Bing setzen." Sean O'Connor, Marketing Director für Europa, ergänzte: "Nach einem Jahr explosiven Wachstums freut sich Bing Ads, die Fähigkeiten und die Leidenschaft von ad agents mit dem Rising Star Award zu würdigen. Die Feierlichkeiten mit unseren Partnern bei den Bing Agency Awards sind ein wichtiger Meilenstein in unserer laufenden Partnerschaft." Über die ad agents: Die ad agents GmbH ist ein Unternehmen der ad pepper media Gruppe und gehört zu den top Online und Performance Marketing Agenturen im deutschsprachigen Raum. Über 100 Experten beraten, konzipieren und steuern Online-Kampagnen für anspruchsvolle Kunden, regional oder weltweit. Das Portfolio der süddeutschen Agentur umfasst SEA, SEO, Amazon Services (SEO & SEA), Affiliate Management, Display Marketing, Social Media Advertising, Product Data Management sowie Analytics. www.ad-agents.com 26.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 911 9290570 Fax: +49 911 929057-157 E-Mail: ir@adpepper.com Internet: www.adpeppergroup.com ISIN: NL0000238145 WKN: 940883 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 781259 26.02.2019 ISIN NL0000238145 AXC0231 2019-02-26/14:22