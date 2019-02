Die Aktie von Khiron Life Sciences erreichte mit 4,05 Kanadische Dollar oder umgerechnet 2,80 Euro am Freitag ein neues Allzeithoch. Im Anschluss ging das Papier in eine Konsolidierung über. Aktuell notiert die Cannabis-Aktie bei knapp 2,48 Euro. Im Vergleich zur Vorstellung in DER AKTIONÄR Ausgabe 07/2019 war das ein von 70 Prozent. Glück gehabt. Allerdings geht der Anstieg etwas zu schnell. Wie bereits vor wenigen Tagen empfohlen, sollten Anleger einen Teil der Gewinne mitnehmen und nach einer Konsolidierung wieder aufstocken.

