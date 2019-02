Einige Rohstoffe und im Speziellen Edelmetalle erfuhren in diesem Jahr bisher eine deutliche Wertsteigerung. So auch Palladium. Der Preis für dieses Edelmetall stieg in der vergangenen Woche auf ein neues Rekordhoch.



Wie es charttechnisch weitergehen könnte, erfahren Sie hier von Kristian Volaric von Flatex. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die Entwicklung des Silberpreises. Sowie auf die des Währungspaares Euro/ kanadischer Dollar. Zudem wird Kristian Volaric über die Reaktion des britischen Pfund auf die Pläne eines 2. Brexit-Referendums berichten. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten