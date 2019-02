DIW-Professorin Claudia Kemfert fordert im Interview mit Gabor Steingart erneut eine hohe Quote von Elektrofahrzeugen in Deutschlands Autohäusern und eine höhere Dieselsteuer, um mehr E-Vehikel auf deutsche Straßen zu bringen. Gabor Steingart beschreibt die Situation der Elektromobilität in Deutschland so: "Von 46 Millionen Fahrzeugen in Deutschland, die zugelassen sind, sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...