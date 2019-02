Wien (www.fondscheck.de) - Anja Nieberding wird Chefin des Deutschlandgeschäfts von NN Investment Partners (NN IP), so die Experten von "FONDS professionell".Sie trete ihre Position per Anfang Juni 2019 an und verantworte als Country Head Germany das Wachstum und die Weiterentwicklung der Aktivitäten des Asset Managers und seiner Kundenbasis inklusive der Consultant-Relations in Deutschland. Die Verpflichtung Nieberdings sei notwendig geworden, da Susanne Hellmann zur Deka gewechselt sei. ...

