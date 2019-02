Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco gibt die Berufung von Alexander Preininger zum Head of EMEA Institutional bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position arbeitet Alexander Preininger zukünftig mit lokalen Niederlassungen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika zusammen. Hierdurch möchte Robeco dem zunehmenden Wunsch der Kunden nach umfassenderen Partnerschaften und regionenübergreifender Expertise noch besser gerecht werden. Die Einstellung von Alexander Preininger ermöglicht es den Teams zudem, den grenzüberschreitenden Austausch von Wissen und Best-Practice-Methoden auszubauen, um so den Kundenservice noch effizienter und konsistenter zu gestalten. Er berichtet an Christoph von Reiche, Head of Global Distribution & Marketing und Mitglied des Executive Committee, und wird von Frankfurt am Main und Rotterdam aus für Robeco arbeiten. ...

