Nach mehr als 20 Stunden Flug ist US-Präsident Donald Trump zu seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi eingetroffen. Trump landete am Dienstagabend um 20.54 Uhr (Ortszeit) in der vietnamesischen Hauptstadt. Die Präsidentenmaschine Air Force One hatte auf dem Weg Tankstopps in Großbritannien und in Katar eingelegt. Kim war bereits am Morgen mit seinem kugelsicheren grünen Sonderzug in Vietnam eingetroffen. Er hatte 66 Stunden für die rund 4000 Kilometer lange Zugstrecke benötigt.

Trump und Kim wollen an diesem Mittwoch und Donnerstag in Hanoi zusammenkommen. Acht Monate nach ihrem historischen Gipfel in Singapur wollen Trump und Kim bei ihrem zweiten Treffen in Vietnam über einen Fahrplan für Frieden und Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel sprechen. Trumps Ziel ist die atomare Abrüstung Nordkoreas. Im Gegenzug stellt der US-Präsident Kim wirtschaftliche Entwicklung des verarmten und international isolierten Landes in Aussicht.

In Singapur hatte Kim seine grundsätzliche Bereitschaft zur "vollständigen Denuklearisierung" erklärt. Es gab aber keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten will.

US-Außenminister Mike Pompeo nannte den bevorstehenden Gipfel eine "wichtige Gelegenheit", um auf den Ergebnissen des ersten Treffens in Singapur aufzubauen. Pompeo sprach in Hanoi von verbesserten Beziehungen, dauerhaftem Frieden und "vollständiger Denuklearisierung" Nordkoreas. Aus dem Weißen Haus hatte es aber vor dem Gipfel geheißen, es gebe bislang kein gemeinsames Verständnis mit der nordkoreanischen Seite darüber, "was Denuklearisierung ist"./cy/DP/stw

