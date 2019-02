Die mit Intel Prozessoren ausgerüsteten Motherboards bieten optimierte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Formaten

TYAN, ein branchenführender Entwickler und Hersteller von Serverplattformen, ist eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation. Das Unternehmen stellt seine neuesten Embedded-Motherboards vom 26.bis 28.Februar in Nürnberg auf der Embedded World 2019 an Stand 2-311 vor. Diese Produkte richten sich an eine breite Palette unterschiedlicher Märkte wie etwa Industriesteuerungen, Überwachungs-, Netzwerk-, Computerspieltechnologie sowie medizinische Instrumente.

TYAN's Embedded Server Motherboards Provide Long Life Cycle, Wide-range Operating Temperature and Compact Form Factor Support (Graphic: Business Wire)

"DieEmbedded Motherboards von TYAN sind mit dem Intel Xeon E-2100 Prozessor, Prozessoren der Intel Core i3/i5/i7 Serie der 8. Generation bzw. dem Intel Atom C3000 Prozessor ausgestattet. Sie werden in einer Vielzahl von Standardformaten angeboten, die es Systemintegratoren ermöglichen, die aktuellste Technologie ohne Bedenken hinsichtlich der Kompatibilität mit handelsüblichen Standardkomponenten zu nutzen", so Danny Hsu, Vice President des Unternehmensbereichs TYAN der MiTAC Computing Technology Corporation. "Wichtige Merkmale unserer Embedded Motherboards sind ihre lange Lebensdauer, der große Betriebstemperaturbereich, ihr kompaktes Format und ihre hohe Leistungsfähigkeit. Sie erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen für den Einsatz in der Industrie und bieten unseren Kunden branchenführende Leistungsfähigkeit."

Die Embedded-Produkte von TYAN bieten eine garantierte Lieferverfügbarkeit von 7 Jahren, einen großen Betriebstemperaturbereich (0° C bis 55° C) und bei ausgewählten Boards eine optionale EMV-Zertifizierung der Klasse B. Das Tempest EX S5550-EX im Micro-ATX-Format, das bis zu 4 GbE LOM unterstützt, sowie das Tempest EX S5552-EX im ATX-Format, das bis zu 4 GbE LOM unterstützt und optional mit einem SAS-12G-Controller und dem älteren 32-Bit-PCI-Steckplatz ausgestattet ist, sind für Embedded-Server konzipiert. Das Tempest EX S5555-EX im Micro-ATX-Format mit Display-Port, DVI-D und 7.1-Kanal-HD-Audio ist ideal für Embedded-Workstation-Anwendungen geeignet.

Das Tempest EX S5557 im Thin-Mini-ITX-Format bietet Unterstützung für 2 GbE LOM und eine Eingangsspannung von 12 VDC. Das extrem schlanke Embedded Motherboard eignet sich ideal für den Einsatz in Appliances. Das Thunder EX NR38-B3226 ist eine Netzwerk-Appliance-Plattform mit Intel Atom C3000 Prozessor im Format 1 HE. Die Plattform bietet Bypass-Paare für Gigabit Ethernet, PoE (Power-over-Ethernet) und mehrere GbE-/10GbE-Ports und ist für den Einsatz im Netzwerk-Edge konzipiert.

Produkte von TYAN, die auf der Embedded World 2019 ausgestellt werden:

Tempest EX S5550-EX: Serverboard im Micro-ATX-Format (9,6 x 9,6 Zoll) mit Single-Socket Intel Xeon E-2100 Prozessor oder Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation mit einer garantierten Lieferverfügbarkeit von 7 Jahren und einem großen Betriebstemperaturbereich für Embedded- und IoT-Anwendungen

Tempest EX S5552-EX: Serverboard im ATX-Format (12 x 9,6 Zoll) mit Single-Socket Intel Xeon E-2100 Prozessor oder Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation mit einer garantierten Lieferverfügbarkeit von 7 Jahren und einem großen Betriebstemperaturbereich für Embedded- und IoT-Anwendungen

Tempest EX S5555-EX: Workstation-Board im Micro-ATX-Format (9,6 x 9,6 Zoll) mit einem Prozessor der Intel Core i3/i5/i7 Serie der 8. Generation mit einer garantierten Lieferverfügbarkeit von 7 Jahren, einem großen Betriebstemperaturbereich und mit EMV-Zertifizierung der Klasse B für Embedded-Workstation- und IoT-Anwendungen

Generation mit einer garantierten Lieferverfügbarkeit von 7 Jahren, einem großen Betriebstemperaturbereich und mit EMV-Zertifizierung der Klasse B für Embedded-Workstation- und IoT-Anwendungen Tempest CX S5550: Serverboard im Micro-ATX-Format (9,6 x 9,6 Zoll) mit Single-Socket Intel Xeon E-2100 Prozessor oder Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation für Einstiegsserveranwendungen

Generation für Einstiegsserveranwendungen Tempest CX S5552: Serverboard im ATX-Format (12 x 9,6 Zoll) mit Single-Socket Intel Xeon E-2100 Prozessor oder Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation für Server-Storage-Anwendungen

Generation für Server-Storage-Anwendungen Tempest EX S5555-HE: Workstation-Board im Micro-ATX-Format (9,6 x 9,6 Zoll) mit Single-Socket Intel Xeon E-2100 Prozessor für Embedded-Workstation- und IoT-Anwendungen

Tempest EX S7100-EX: Server-/Workstation-Board im SSI-EEB-Format (12 x 13 Zoll) mit Dual-Socket Intel Xeon Scalable Prozessor und einer garantierten Lieferverfügbarkeit von 7 Jahren, einem großen Betriebstemperaturbereich und mit EMV-Zertifizierung der Klasse B für Embedded-Workstation-Anwendungen

