Mit einem Plus von gut vier Prozent führt BASF am Dienstag die erste Börsenliga an. Und das, obwohl das veröffentlichte Zahlenwerk durchwachsen war. Über die Gründe für den Kursanstieg und die aktuelle Situation beim Börsenkrimi um Wirecard berichtet Aktienhändler Jürgen Dietrich im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.