Die Staatskrise in Venezuela spitzt sich weiter zu und auch am Anleihenmarkt dies mittlerweile Spuren hinterlassen. "Wegen der US-Sanktionen ist auch bei uns der Handel eingestellt", verrät Anleihen-Expertin Bianca Becker im Gespräch. Warum Italien und Großbritannien eine Ratingherabstufung droht und warum die Bonitätsnote so wichtig ist, verrät die Expertin im wöchentlichen Marktgespräch bei Börse Stuttgart TV.