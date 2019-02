ROUNDUP 2: BASF will nach Gewinneinbruch etwas mehr verdienen - Aktie gefragt

LUDWIGSHAFEN - Autoflaute, Niedrigwasser und der Handelsstreit zwischen den USA und China haben beim Chemiekonzern BASF 2018 für einen deutlichen Gewinnrückgang gesorgt. BASF hatte deshalb bereits im Dezember die Prognose für den operativen Gewinn gekappt. Im laufenden Jahr will das im Dax notierte Unternehmen aber wieder mehr verdienen. "Auch wenn das Umfeld herausfordernd und von hoher Unsicherheit geprägt ist, wollen wir profitabel wachsen", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller am Dienstag in Ludwigshafen.

ROUNDUP 3: Auflagen missachtet? Tesla-Chef Musk verärgert US-Börsenaufsicht

NEW YORK - Der Chef des Elektroautobauers Tesla , Elon Musk, hat schon wieder Stress mit den US-Behörden. Die US-Börsenaufsicht SEC forderte einen Bundesrichter in New York auf, den Tesla-Gründer der Missachtung des Gerichts für schuldig zu befinden. Das geht aus einem entsprechenden Antrag hervor, den die SEC am Montag (Ortszeit) beim zuständigen Gericht in Manhattan eingereicht hat. Die Tesla-Aktie fiel nachbörslich zunächst um mehr als fünf Prozent, notierte vor US-Börsenstart aber nur noch mit knapp drei Prozent im Minus.

ROUNDUP 2: Glyphosat-Prozess gegen Bayer-Tochter Monsanto beginnt turbulent

SAN FRANCISCO - Aufregung zum Prozessauftakt: Beim großen US-Rechtsstreit um mögliche Krebsgefahren glyphosathaltiger Produkte der Bayer-Tochter Monsanto ging es gleich am ersten Verhandlungstag richtig zur Sache. Der zuständige Bundesrichter Vince Chhabria drohte der Klägerseite wegen angeblicher Verstöße gegen die Prozessordnung mit Sanktionen. Kläger Edwin Hardeman macht den Unkrautvernichter Roundup für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich und wirft Monsanto vor, die Risiken bewusst verschwiegen zu haben.

ROUNDUP: 3: PSA-Tochter Opel flitzt in Gewinnzone - Probleme in deutschen Werken

RÜSSELSHEIM/RUEIL-MALMAISON - Nach 18 verlustreichen Jahren hat der Autobauer Opel erstmals wieder einen Gewinn eingefahren. Das erste volle Geschäftsjahr unter Führung der neuen Konzernmutter PSA aus Frankreich endete mit einem operativen Gewinn von 859 Millionen Euro, wie PSA-Chef Carlos Tavares am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris berichtete. Aus der 2018er-Kennzahl sind aber Zinsen, Steuern und einmalige Sanierungskosten herausgerechnet. Ungeachtet der positiven Zahlen geht der Streit um die Zukunft der deutschen Standorte weiter.

ROUNDUP 2: Aixtron blickt vorsichtig auf 2019 - Aktie unter Druck

HERZOGENRATH - Der Spezialanlagenbauer Aixtron dämpft nach einem starken Jahr 2018 die Erwartungen. "2018 war ein hervorragendes Geschäftsjahr für Aixtron", sagte Vorstand Bernd Schulte am Dienstag in Herzogenrath. "Wir blicken jedoch vorsichtiger in das Jahr 2019, da wir aktuell in der Optoelektronik eine gewisse Investitionszurückhaltung auf Seiten unserer Kunden spüren." Beim Umsatz erwartet er allenfalls eine leichte Steigerung, und das operative Ergebnis dürfte sogar sinken.

EU-Kommission: RWE darf Teile von Eon übernehmen

BRÜSSEL - Der deutsche Energiekonzern RWE hat grünes Licht von der EU-Kommission für die Übernahme von Teilen des Konkurrenten Eon . Das Vorhaben sei wettbewerbsrechtlich unbedenklich, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. RWE darf demnach einen Großteil der Eon-Kapazitäten zur Erzeugung von erneuerbarem Strom und Atomstrom übernehmen sowie eine Minderheitsbeteiligung von 16,67 Prozent an Eon eingehen.

ROUNDUP 2: Firmenkunden bescheren Karrierenetzwerk Xing steiles Wachstum

HAMBURG - Beim Karrierenetzwerk Xing wächst die Bedeutung der Firmenkunden. Die Burda-Tochter hatte im vergangenen Jahr ihr Angebot ausgebaut, mit dem Unternehmen gezielt nach Fachkräften suchen können. Das zahlte sich aus: Der Bereich wuchs 2018 am deutlichsten. Zudem profitierten die Hamburger auch von den jüngsten Übernahmen des Expat-Netzwerks Internations und der Recruiting-Plattform Prescreen, sodass Xing einen Umsatz- und Ergebnissprung vermelden konnte.

ROUNDUP/Nach Beschwerden: Post-Kritiker nehmen Briefversand unter die Lupe

DÜSSELDORF/BONN - Nach Beschwerden wegen verspäteter Briefe und anderer Ärgernisse nimmt ein Zusammenschluss von Post-Kritikern die Arbeitsabläufe des Bonner Konzerns unter die Lupe. Eine sogenannte Laufzeit-Messung soll ein Jahr dauern und Erkenntnisse liefern, ob die Deutsche Post Qualitätsprobleme hat bei der Briefzustellung. Das Verfahren wird an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Düsseldorf vorgestellt.

Standard Chartered macht operativ weiter Fortschritte - Sparkurs wird forciert

HONGKONG/LONDON - Die britische Großbank Standard Chartered hat im vergangenen Jahr wegen Kosten für Rechtsstreitigkeiten und höherer Steuern weniger verdient. Der Überschuss sei um 13 Prozent auf 1,11 Milliarden US-Dollar (930 Mio Euro) gefallen, teilte die Bank am Dienstag in London mit. Operativ sei das Ergebnis dank weiter guter Geschäfte in Asien dagegen gestiegen.

ROUNDUP: Werbekonzern Ströer legt 2018 kräftig zu - Weitere Zuwächse erwartet

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer ist 2018 unter anderem dank eines guten Kerngeschäfts mit Außenwerbung und Übernahmen im Telefon- und Direktvertrieb kräftig gewachsen. Der Umsatz sei um 23 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Das organische Wachstum, bei dem unter anderem die Folgen von Übernahmen herausgerechnet sind, habe acht Prozent betragen.

CTS Eventim legt dank Konzertboom deutlich zu

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim hat 2018 von boomenden Kartenverkäufen und eines gut laufenden Geschäfts mit Konzertveranstaltungen profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten zweistellig zu, wie das Unternehmen bei der überraschenden Bekanntgabe von Eckdaten für das vergangene Jahr am Dienstag mitteilte.

Weitere Meldungen

-Weiter Unmut über die Post: Seit Jahresbeginn 2600 Beschwerden

-ROUNDUP: Media Markt scheitert mit Klage gegen Ex-Deutschlandchef

-Home Depot enttäuscht trotz Umsatz- und Ergebnissprung

-Fresenius Medical Care schließt Übernahme von NxStage ab

-Zwei Drittel der importierten Karnevalsartikel aus China

-Astrazeneca verbucht Erfolg in Studie mit Hoffnungsträger Lynparza

-'Despacito' knackt Sechs-Millarden-Marke bei YouTube

-NRW: Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden ausgeweitet

-Globale Immobilienanleger setzen auf Frankfurt, München und Berlin

-Verbraucherzentrale: Frauen zahlen noch immer mehr für Rasierer

-Morphosys-Chef Moroney über Rückzug: keine einfache Entscheidung

-BMW befürchtet scheibchenweise verschobenen Brexit

-Wahlkommission: Kuba stimmt mit 86,8 Prozent neuer Verfassung zu

-RTL verkauft Universum Film

-Hochtief baut neue Zentrale in Essen - 'Bekenntnis zum Standort'

-ROUNDUP: Bundesfinanzhof erkennt Attac Gemeinnützigkeit ab

-Immer noch Dutzende Vermisste einen Monat nach Dammbruch in Brasilien

-ROUNDUP: Spannung vor Bekanntgabe der Guide-Michelin-Sterne 2019

-Volksbanken beurteilen Erfolgsaussichten von Baukindergeld skeptisch

-Knorr-Bremse rüstet E-Busflotte in China aus

-Verdi macht Druck auf Arbeitgeber - Ländervertreter optimistisch

-EuGH: Kein EU-Bio-Logo für Halal-Fleisch

-Südzucker reagiert auf Preisverfall: Schließung von fünf Werken

-Notfallübung am Kernkraftwerk Neckarwestheim

-Modegruppe GFG von Rocket Internet verringert Verlust

-Befesa steigert Gewinn dank sinkender Schulden - Weiterer Anstieg geplant

-ROUNDUP: Gutverdiener häufiger Ziel ärztlicher Selbstzahlerangebote

-Vallourec sucht Käufer für Werk in Düsseldorf

-Gazprom: Anteil von russischem Gas auf EU-Energiemarkt gestiegen

-Volkswagen will mit neuer Marke 'Jetta' Käufer in China gewinnen

-ROUNDUP: EU stärkt emissionsarme Investments

-Traditionsmarke Merrill Lynch verschwindet

-Nord Stream 2: BASF sieht sich vor möglichen US-Sanktionen geschützt

-ROUNDUP: Patienten sollen von Hilfsmitteln nach neuerem Stand profitieren

-Arbeitsministerium will Möglichkeiten für Homeoffice verbessern

-ROUNDUP/Studie: Kontakt zum Bankberater ist mittelständischen Firmen wichtig

-Modekonzern Esprit streicht in Deutschland mindestens 400 Stellen

-Umfrage: Große Mehrheit für ein verbrieftes Recht auf Heimarbeit

-Taxifahrer verlieren Rechtsstreit um Uber-Lizenz in London

-Gespräche über Bewährungsstrafen für Ex-Manager von Sig Sauer

-BASF will sein Pigmentgeschäft verkaufen

-KWS Saat mit starkem Umsatzplus im ersten Halbjahr - Prognose bekräftigt

-BASF-Chef: Gerichtsprozess zu Explosionsunglück von 2016 ist wichtig

-MOBIL-MESSE/Daimler-Chef Zetsche: 'Ohne Wandel sind wir erledigt'

-IPO: Novartis dürfte Alcon frühestens im April an die Börse bringen

-Schutz vor Verdrängung - Großstädte nutzen Vorkaufsrecht stärker

-Neue Warnstreiks im Öffentlichen Dienst der Länder

-EU-Kommission fordert Klarstellung in Gesetz gegen Fahrverbote

-Betreiber: Stromnetz verträgt mehr Ökostrom°

