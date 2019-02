Nach Einschätzung der Volks- und Raiffeisenbanken ist zu bezweifeln, dass das neue Baukindergeld zu einer Entspannung am Wohnungsmarkt beitragen wird.

Das neue Baukindergeld droht nach Einschätzung von Volks- und Raiffeisenbanken sein Ziel zu verfehlen. Ob die staatliche Förderung "zu einer Entspannung am Wohnungsmarkt beiträgt, darf bezweifelt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes, Ralf W. Barkey, am Dienstag in Frankfurt. Nur knapp 10 Prozent der Mitgliedsbanken erwarteten laut einer Umfrage, dass das Baukindergeld zu mehr Wohnraum in der jeweiligen Marktregion führe.

"Gleichzeitig beurteilt ein Fünftel der Befragten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...