Hamburg (pta033/26.02.2019/15:05) - Die HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, und die Tiger Asset Management GmbH planen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zu intensivieren. Zu diesem Zweck haben heute der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG und die Geschäftsführung der TAM GmbH einen "Letter of Intent" (LOI) unterschrieben. Die HÖVELRAT Holding AG beabsichtigt, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Aufsichtsbehörden, sämtliche Geschäftsanteile an der Tiger Asset Management GmbH, (im Folgenden "TAM GmbH"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nr. HRB 104472, im Rahmen eines qualifizierten Anteilstausches zu erwerben. Alleinige Gesellschafter der TAM GmbH sind die beiden Geschäftsführer Matthias Rutsch und Marc Schädler. Die TAM GmbH ist schwerpunktmäßig als Anlageberater des Tiger Value Funds (TVF) tätig. Der TVF ist ein L/S Equity Produkt mit einem Fondsvolumen von aktuell über 100 Mio. Euro. Der Abschluss des Erwerbs wird, nach Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), durch einen notariellen Kaufvertrag erfolgen. Die HÖVELRAT HOLDING AG (WKN: 54 30 30) nimmt kleineren und mittleren Finanzdienstleistungsunternehmen eine Vielzahl von Aufgaben ab und ermöglicht ihnen somit, sich mehr ihren Kunden zu widmen. Sie verfügt über ein Netzwerk von Experten aus den Bereichen Aufsichtsrecht, Rechnungswesen, Marketing, Vertrieb, Controlling und Personalvermittlung. Aktuell hält die HÖVELRAT Holding AG mit der PROAKTIVA GmbH und der Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH zwei 100 % Beteiligungen. Gemeinsam betreuen beide Tochtergesellschaften über 800 Kunden mit einem Anlagevermögen von ca. 550 Mio. Euro.



