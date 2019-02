Jinzhong, China (ots/PRNewswire) - Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), ein in China ansässiger technologieorientierter PV-Hersteller, gab kürzlich bekannt, dass Jinergy von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) als Tier-1-Solarmodulhersteller ausgezeichnet wurde.



Das von BNEF unabhängig entwickelte Tiering-System für PV-Modulhersteller klassifiziert letztere in Bezug auf ihre "Bankfähigkeit" und macht die Unterschiede zwischen Hunderten von PV-Modulherstellern weltweit transparent. Die strengen Auswahlkriterien der PV-Modulhersteller machen es zu einem zuverlässigen Referenzmedium für die Wettbewerbsanalyse von PV-Herstellern.



Dank technischer Innovation und schlanker Produktion verfügt Jinergy über fünf Prozent der weltweit modernsten und kostengünstigsten Zell- und Modulproduktionskapazitäten und beliefert Kunden mit hochwertigen und zuverlässigen Poly C-Si, PERC Mono C-Si und HJT-Modulen. Jinergy konnte auch auf den Überseemärkten bemerkenswerte Erfolge erzielen. 2018 machten die Überseetransporte von Jinergy 40 % der Gesamtlieferungen aus, wodurch das Unternehmen einen großen Durchbruch seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit verzeichnete. Allein auf dem indischen Markt lieferte Jinergy mehr als 600 MW und lag mit einem Marktanteil von fast 10 Prozent damit an zweiter Stelle unter den chinesischen PV-Modulherstellern, die nach Indien exportieren.



Dr. Liyou Yang, der Geschäftsführer von Jinergy, sagte: "Die Ernennung zum BNEF Tier-1 Modullieferanten bescheinigt uns, dass wir weltweit als hochwertiger Modullieferant anerkannt werden und unsere globale Marktentwicklung beschleunigen. Im Jahr 2019 werden Überseelieferungen 50 % unserer Gesamtlieferungen ausmachen. Auch in Zukunft wird Jinergy an Technologien und Kostensenkungen arbeiten, um die PV-Stromgestehungskosten weiter zu senken und die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern."



Informationen zu Jinergy



Jinergy, der Ökostromsektor der Jinneng Group, einem der staatlichen Energiekonzerne in China, verfolgt eine Technologieiterationsstrategie und arbeitet mit drei Generationen von Spitzentechnologien: Polykristallin, PERC-Monokristallin und HJT.



Bis Ende 2018 verfügt Jinergy über eine Gesamtkapazität von 2 GW für polykristalline, PERC monokristalline und HJT-Module. Im Jahr 2017 brachte Jinergy hocheffiziente HJT-Produkte auf den Markt und wird die Produktionskapazität innerhalb von drei Jahren auf eine GW-Größenordnung erweitern.



Mehr Informationen unter http://en.jinergy.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg



