Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das vierte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Markus Mayer rät in einer am Dienstag vorliegenden Studie dazu, bei der Aktie des Spezialchemiekonzerns an der Seitenlinie zu bleiben. Die künftige Auftragslage sei nur schlecht planbar und der Abbau von Lagerbeständen in der Autoindustrie wohl noch nicht zu Ende./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 14:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-02-26/15:40

ISIN: DE0006062144