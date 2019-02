Der Dow Jones verzeichnete gestern im Tagesverlauf neue Jahreshöchststände. Am Ende des Tages blieb noch ein Plus von 0,23 Prozent übrig. Damit hält er sich weiterhin über 26.000 Punkten. Auch S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichneten leichte Zugewinne.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Home Depot, Tesla, Amazon und Alibaba. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.