Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Home Depot nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 194 US-Dollar belassen. Die wichtigsten Kennziffern der Baumarktkette seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Ziele für 2019 seien gemischt, das Ergebnis je Aktie liege etwas unter den Erwartungen./ck/la

