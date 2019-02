Shenzhen, China und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die ZTE

Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler

Anbieter von Telekommunikations-, Enterprise- und

Consumer-Technologielösungen für das mobile Internet, hat heute

gemeinsam mit Intel die Light Cloud-Lösung im Rahmen des 5G Summit

auf dem Mobile World Congress 2019 vorgestellt. Light Cloud bietet

einen gangbaren Weg für die Transformation von Zugangsnetzen.



Light Cloud ist eine NFVI-Lösung, die mit Intel® Xeon® D

Prozessoren ausgestattete schlanke Blade-Server nutzt. Durch

Einbettung der Blade-Server in eine OLT- oder BRAS-Hardware, die das

Gerät zu einer leichtgewichtigen Cloud-Infrastruktur macht, kann die

Lösung sowohl Platzbedarf als auch Einrichtungskosten erheblich

reduzieren.



Sie ermöglicht des Weiteren, Rechen- und Speichermöglichkeiten ins

Telekommunikations-Access-Equipment einzubinden, was die

Bereitstellung und Verteilung von Diensten, bei denen die

Anwendererfahrung entscheidend ist, möglich macht.



Da die Cloud-Funktionen von den integrierten Blade-Servern auf die

Zugriffsschicht verschoben werden, kann die Lösung eine Vielzahl von

Cloud-Anwendungen und Diensten einschließlich MEC, access CDN, vSTB

und vCPE bereitstellen, und die Kundenzufriedenheit mit für das

Nutzererlebnis wichtigen Services verbessern.



Die schlanke Cloud-Infrastruktur bietet darüber hinaus offene

Funktionen, die der Netzbetreiber selbst nutzen oder vermieten kann.

Die Infrastruktur kann also eingesetzt werden, um das Zugangsnetz mit

neuen Funktionen auszustatten.



Die Light Cloud-Lösung wurde in ZTEs Flaggschiffprojekt

implementiert, die optische Zugangsplattform TITAN, und ZTE und Intel

haben am 25. Februar, dem ersten Tag des MWC 2019, Sportvideos über

eine MEC (Multi-Access Edge Computing)-Cloud gezeigt, die über TITANs

Light Cloud-Lösung lief.



"ZTE bietet in Zusammenarbeit mit Intel Innovationen in

Schlüsseltechnologien der Light Cloud-Lösung, einschließlich

Bildverarbeitung, Beschleunigung der Dienste, KI-gestütztes Lernen,

Big Data, Kodierung und Dekodierung, und intelligente

Netzwerkkarten", erklärt Fang Hui, Vice President von ZTE.



"Der Intel Xeon D Prozessor ist für leistungs- und platzkritische

Umfelder optimiert und eine exzellente Wahl für Edge-Standorte. Mit

dem Intel Xeon D liefert ZTEs OLT-Design starke Rechenleistung und

Services an den Randpunkten des Netzwerks", sagt Dan Rodriguez, Vice

President Data Center Group und General Manager der Network Compute

Division bei Intel. "Intel verfügt über ein wachsendes Portfolio an

Produkten und Technologien, das erweiterte Performance und

Intelligenz vom Kern des Rechenzentrums an die Netzwerkgrenze bringt.

Durch die Zusammenarbeit mit Partnern wie ZTE können wir gemeinsam

überzeugende Lösungen anbieten, die den Kommunikationsdienstleistern

bei der Transformation ihrer Netze helfen".



ZTE belegt mit seiner technischen Expertise und Innovationskraft

im Hinblick auf optischen Zugang Platz eins unter den

10G-PON-Anbietern und liegt, gemessen am globalen Marktanteil, auf

Platz zwei bei den CPE-Providern und Anbietern für optischen Zugang.

Das Vorzeigeprojekt von ZTE, die optische Zugangsplattform TITAN,

findet bereits breite Anwendung in China, Italien, Brasilien und

Mexiko.



Neben der Light Cloud Lösung haben ZTE und Intel am 18. Februar

2019 auch gemeinsam ein Whitepaper zum Thema Blade-Integration für

OLT (Optical Line Terminal) vorgestellt.



Informationen zu ZTE



ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,

mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber,

Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das

Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige

Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im

Konvergenzbereich der Telekommunikations- und

Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen

notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und

liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500

Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn

Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt

eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur

Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der

Corporate Social Responsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist

ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen

finden Sie unter www.zte.com.cn.



Mehr zu SDN/NFV erfahren Sie hier: sdnfv.zte.com.cn/

(http://sdnfv.zte.com.cn/), openlab.zte.com.cn

(http://openlab.zte.com.cn/)



