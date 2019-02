EANS-Adhoc: Wolford Aktiengesellschaft / Wolford AG startet weitere Restrukturierungsmaßnahmen Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. kein Stichwort 26.02.2019 Bregenz - In Anbetracht der anhaltend negativen Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2018/19 (Mai 2018 bis Februar 2019: -9 %) leitet der Vorstand der Wolford AG weitere umfassende Restrukturierungsmaßnahmen mit nachhaltigem Kosteneinsparungspotenzial ein, um die Kostenstruktur des Unternehmens an das Umsatzniveau anzupassen. Das erwartete Einsparpotenzial liegt deutlich über zehn Millionen Euro. Überdies werden die Vertriebsaktivitäten insbesondere in Asien verstärkt. Wolford ist mit den finanzierenden Banken in Verhandlungen, um die verfügbaren Mittel zur Bedienung des dafür erforderlichen Liquiditätsbedarfs sicherzustellen. Wolford plant, im Geschäftsjahr 2020/21 in die Gewinnzone (positives operatives Ergebnis) zurückzukehren. Rückfragehinweis: Wolford AG Maresa Hoffmann Referentin Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 1258 / +43 676 82 73 12 93 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0276 2019-02-26/16:04