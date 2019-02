Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der spanische Versorger habe seine wichtigsten Ziele für 2022 bekannt gegeben, die auf den ersten Blick leicht positiv seien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Ziele für das operative Ergebnis (Ebitda) und für den Überschuss, die durch den kumulierten Investmentplan unterstützt schienen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 08:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

