Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Der spanische Versorger habe eine Aktualisierung seiner Ziele 2018 bis 2022 gegeben, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einer der Hauptunterschiede im Vergleich zur Präsentation im Vorjahr sei der Anstieg der Gewinne. Garcia lobte den "positiven Plan" und sieht Spielraum für eine Dividendenanhebung./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 02:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0144580Y14