Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Aixtron wieder. Der Spezialanlagenbauer hat Zahlen für 2018 vorgelegt, die deutlicher besser ausgefallen sind als erwartet. Allerdings bremst man beim Ausblick die Erwartungen. Hier wird nur eine leichte Steigerung erwartet. Bei den Verkäufen steht BASF an der Spitze. Auch hier gab es Zahlen. BASF erlitt einen Gewinneinbruch. Der Ausblick lag jedoch über den Erwartungen.