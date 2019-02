Positive Impulse aus den USA haben Dax und EuroStoxx 50 am Dienstag wieder Schwung gegeben. Der deutsche Leitindex schüttelte am Nachmittag seine Verluste endgültig ab und kletterte bis auf 11 556 Punkte, womit er erneut ein Hoch seit Anfang Dezember erreichte. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,29 Prozent auf 11 538,51 Punkte zu Buche. Für sein Eurozonen-Pendant ging es um 0,21 Prozent auf 3286,77 Punkte bergauf. Zuvor hatte er bei 3290 Punkten gar den höchsten Stand seit viereinhalb Monaten markiert.

Beide Börsenbarometer folgten damit der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial nach Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sowie heimischen Konjunkturdaten seine Anfangsverluste sichtbar eindämmte. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprach Powell von einem günstigen Wachstumsausblick für die amerikanische Wirtschaft.

Zudem hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt, wie der vom Marktforschungsinstitut Conference Board erhobene Indikator zur Konsumlaune belegte. Dazu wurde der Wert für den Vormonat nach oben revidiert. Die gute Entwicklung sei angesichts steigender Aktienmärkte und der Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China zwar wenig überraschend, schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. Doch "positiv hervorzuheben ist, dass sich die Erwartungskomponente deutlich verbessert hat und der Index insgesamt wieder auf einem hohen Niveau liegt. Konjunktursorgen sollten vor diesem Hintergrund nicht geschürt werden"./gl/he

