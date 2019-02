Ein weiterer Erfolg in einem Rechtsstreit mit der US-Regierung hat die Aktien von AT&T am Dienstag gestützt. Die Papiere des Telekomkonzerns waren kurz mit einem Plus von fast 1 Prozent auf 31,43 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember letzten Jahres gestiegen, bevor sie wieder deutlich zurückkamen und zuletzt noch um 0,16 Prozent zulegten.

Ein Berufungsgericht in Washington hatte zuvor einmal mehr die Rechtsauffassung der US-Regierung zurückgewiesen, dass AT&T den Medienkonzern Time Warner aus kartellrechtlichen Gründen nicht hätte übernehmen dürfen./la/he

