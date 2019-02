Baden-Baden (ots) - Sonntag, 03. März 2019 (Woche 10)/26.02.2019



00.40 h: Beiträge verschieben sich durch längere Sendung



00.40 Wider den tierischen Ernst 2019



Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins mit der Verleihung des Ordens "Wider den tierischen Ernst" Erstsendung: 18.02.2019 in Das Erste



02.50 (VPS 02.40) Närrische Wochen im Südwesten Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal (WH)



Moderation: Andreas Knecht



Montag, 04. März 2019 (Woche 10)/26.02.2019



Der Sendetag beginnt durch die Verschiebung am 3.3. erst um 06.15 h!



06.15 Närrische Wochen im Südwesten



Ahoi, Helau und Ho-Narro Närrisches aus Esslingen Erstsendung: 16.01.2018 in SWR/SR



Freitag, 15. März 2019 (Woche 11)/26.02.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Freundschaft - durch dick und dünn?



Freitag, 22. März 2019 (Woche 12)/26.02.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Jüdisches Leben in Deutschland



Sonntag, 24. März 2019 (Woche 13)/26.02.2019



05.45 h: Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



05.45 Eisenbahn-Romantik



Sri Lanka Erstsendung: 30.06.2018 in SWR/SR



Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)/26.02.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn die Nacht zum Albtraum wird



Montag, 08. April 2019 (Woche 15)/26.02.2019



18.15 BW: MENSCH LEUTE



Essen mit Aussage - die Köchin Federica Fele



Wenn Federica Fele mit ihrem Cateringunternehmen "Fine Food Events" zu ihrem Pop-Up-Dinner einlädt, braucht sie drei Monate für die Vorbereitung dieses exklusiven Abendessens. Es beginnt mit der Wahl einer außergewöhnlichen, aber auch gemütlichen und bodenständigen Räumlichkeit. Hier hat die Eventköchin aus Singen zu ein herbstliches Dinner auf das Hofgut Dornsberg geladen.



89 Euro kostet ein sechs-Gänge-Menü. Die 50 Tickets sind nach wenigen Tagen ausverkauft, denn inzwischen gilt die gerade mal 28-jährige Federica Fele als eine der besten Köchinnen der Region. Ihre Küche basiert auf traditonell regionalen Gerichten, die sie zugleich modern interpretiert. Es gibt klassische Rouladen mit Dörrobst-Füllung statt mit Gurken. Für das Dessert hat Federica Fele die Zutaten im Wald gesucht. Sie kratzt Harz von den Bäumen, das sie mit Sahne zu einem süßen Dessert verarbeitet. Auch die Dekoration findet Federica Fele in der Natur. Auf den Tischen liegen, passend zum Thema Wald, Moos, Zieräpfel und Hirschgeweihe.



Wenn die junge Köchin nicht gerade für ihre aufwändigen Pop-Up-Dinner unterwegs ist, arbeitet sie als Event-Caterer, beliefert Firmen wie Schiesser oder ist für das Essen bei vielen Hochzeiten rund um den Bodensee verantwortlich.



Inzwischen hat Federica Fele ihre eigenen Geschäftsräume in Radolfzell eröffnet. Hier will sie nicht nur ihr Catering vorbereiten, sondern ihre Kunden bei Firmen- und Privatfeiern live bekochen. Neben ihrem Fulltime-Job ist Federica Fele auch noch Mutter - ihre Tochter Charlotte ist zwei Jahre alt.



