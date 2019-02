Pullach (ots) - IFCO SYSTEMS (http://www.ifco.com), der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischeprodukte, gibt bekannt, dass seine Muttergesellschaft Brambles eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf von IFCO an Triton und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), für einen Unternehmenswert von 2,51 Milliarden US-Dollar getroffen hat. Die Transaktion wird derzeit von den Behörden geprüft und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein.







Brambles hatte im August 2018 angekündigt, dass sie eine Trennung von IFCO entweder durch Spaltung oder durch Verkauf anstrebt. Nun hat Brambles angekündigt, dass Triton und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ADIA, eine Partnerschaft geschlossen haben, um IFCO zu 100 Prozent zu übernehmen.



"Dies ist ein vielversprechender Schritt für unser Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch in Zukunft bessere Möglichkeiten haben, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und gleichzeitig das Wachstum durch die Erweiterung unserer Kundenbasis voranzutreiben?, sagt Wolfgang Orgeldinger, CEO von IFCO SYSTEMS. ?IFCO ist für seine Zukunft als unabhängiges Unternehmen sehr gut aufgestellt. Die Übernahme durch Triton und ADIA ermöglicht uns mehr Flexibilität und neue Wachstumschancen in den von uns bedienten Märkten. Ich persönlich bin von dieser Entwicklung überzeugt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Triton und ADIA. Ich bin zuversichtlich, dass IFCO weiter auf Wachstumskurs sein wird - was unsere Rekordergebnisse im vergangenen Jahr bereits bewiesen haben.?



Sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus Marktanteilsperspektive ist IFCO ein starkes Unternehmen und ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Kunststoffbehältern mit einem großen adressierbaren Markt und klaren Möglichkeiten, vom Wachstum in diesem Sektor zu profitieren. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete IFCO erstmals einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und erzielte ein Wachstum von 8 Prozent.







Mehr Informationen:http://ots.de/rCbUCD



OTS: IFCO Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130931.rss2



Pressekontakt: HBI Helga Bailey GmbH Stefan Schmidt Tel.: +49 (0)89 99 38 87-47 ifco@hbi.de