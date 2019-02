Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1358 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1361 (Montag: 1,1355) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8802 (0,8807) Euro.

Am Nachmittag gaben besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten dem Dollar Auftrieb, wobei der Euro im Gegenzug aber nur zeitweise etwas unter Druck geriet. Im Februar war die Konsumlaune in den USA unerwartet stark gestiegen. Die Kursbewegung des Euro hielt sich nach wie vor in Grenzen. Seit mittlerweile einer Woche bewegt sich die Gemeinschaftswährung in einer ungewöhnlich engen Handelsspanne.

Ein völlig anderes Bild zeigte sich beim britischen Pfund. Die Aussicht auf eine mögliche Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU gab der britischen Währung deutlichen Auftrieb. Der Pfundkurs stieg zum Euro zeitweise bis auf 1,1644 Euro. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2017. Die britische Premierministerin Theresa May hatte im Londoner Parlament gesagt, dass sie eine Verschiebung des Brexit nicht mehr grundsätzlich ablehne. Bisher ist dieser für Ende März vorgesehen, wobei es nach wie vor keine Mehrheit im britischen Parlament für ein Abkommen zur Regelung des Auftritts gibt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86055 (0,86828) britische Pfund, 125,93 (125,75) japanische Yen und 1,1371 (1,1351) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1326 Dollar gehandelt. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag./jkr/jsl/he

