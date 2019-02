Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Beschäftigten von Galeria Kaufhof werden am Mittwoch (27.02.) in 96 Betriebsversammlungen bundesweit erstmals über die Zukunft des Unternehmens informiert, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nach einer Betriebsrätekonferenz in Willingen mahnte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Peter Zysik ein "nachhaltiges Zukunftskonzept" an. ...

